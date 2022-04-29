В ГБР рассказали, как война повлияла на расследование по делам Порошенко и Трухина

В начале войны расследование по делам ряда уголовных производств, в частности, в отношении Петра Порошенко и Александра Трухина приостановили. Однако сейчас их возобновили.

Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

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Он признался, что с началом масштабного вторжения России в Украину ряд уголовных производств приостановили с целью сохранения сроков досудебного расследования.

Но сегодня все они возобновлены и досудебные расследования продолжаются. Следователи активно выполняют свою работу во всех регионах Украины,

– заявил Сухачев.

По его словам, все производства контролируется Главным следственным управлением.

Что известно о деле против Порошенко

В декабре 2021 года пятому президенту Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за "угольного дела". По данным следствия, он использовал служебное положение в 2014 – 2015 годах и блокировал поставки угля из ЮАР и подписал соглашение с боевиками о ввозе топлива из оккупированного Донбасса.

После этого Порошенко уехал за границу и вернулся 17 января. Сразу после этого он отправился в Печерский суд. Заседание суда длилось несколько часов, однако оглашение постановления было перенесено на 19 января.

Тогда уже суд избрал меру пресечения пятому президенту Украины. Согласно постановлению Порошенко должен быть под личным обязательством и сдать свои паспорта.

Что известно о деле против Трухина

Авто Александра Трухина 23 августа 2021 года вызвало ДТП под Киевом, в результате которого пострадали 6 человек. Впоследствии журналисты "УП" обнародовали запись с бодикамеры полицейского, который прибыл первым по вызову после аварии. На кадрах видно, как нардеп пытается договориться с правоохранителем и скрыться с места аварии.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело в отношении Трухина. Она касается возможного предложения взятки правоохранителям. Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.

Добавим, что 2 февраля Трухин был исключен из партии "Слуга народа". Впоследствии глава партии Елена Шуляк заявила, что надеется на совесть парламентария, что он составит мандат по собственному желанию. Однако сам Трухин подчеркнул, что не собирается этого делать.

К слову, суд разрешил заочное расследование по антиукраинским действиям Ильи Кивы. Бывший нардеп обвиняется по нескольким статьям, в том числе и о госизмене. В настоящее время следователи ГБР проводят специальное досудебное расследование в отношении Ильи Кивы.

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