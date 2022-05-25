В Действии стартует опрос об обороте огнестрельного оружия в Украине

В Действии 25 мая стартовал опрос об обороте огнестрельного оружия в Украине. Его разработали совместно с МВД.

Чтобы выразить свое мнение, украинцам нужно зайти в приложение Действие в раздел "Услуги". Следующий шаг – зайти в "Опрос" и выбрать свой вариант об обращении огнестрельного оружия в Украине.

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В целом украинцам предложили три варианта ответа:

для специальных нужд;

для личной защиты;

я – против.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что опрос будет длиться 7 дней. Принять участие в нем смогут все желающие украинцы, которым исполнилось 18 лет.

Совместно с МВД запускаем опрос об обороте огнестрельного оружия среди гражданского населения. Торопитесь отдать свой голос и рассказывайте об опросах своим знакомым. Электронная демократия – в Действии,

– говорится в сообщении.

Заявление Монастырского

Глава МВД Украины Денис Монатырский заявил, что дискуссия об обращении огнестрельного оружия среди граждан продолжается в Украине уже более 8 лет. Она стартовала с начала российской агрессии.

Монастырский рассказал, что по поручению Владимира Зеленского МВД и парламентарии решили спросить, какой вариант владения оружием украинцы считают уместным.

В Действии можно оформить пособие по безработице

В мае 2022 года у Действия появилась новая услуга. Украинцы, которые из-за войны потеряли работу, могут оформить в приложении пособие по безработице

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что услуга была разработана при поддержке USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Как воспользоваться услугой

Войти в приложение Действие.

Выберите меню Услуги. Следующий шаг – Пособие по безработице . Речь идет об услуге по получению статуса безработного.

Далее необходимо будет подтвердить, что человек действительно потерял работу и не является студентом дневной формы обучения.

Когда информация подтвердится, необходимо выбрать город и центр занятости, в котором желательно получить статус.

Следующий шаг – оставить свои паспортные и контактные данные. Впоследствии придется выбрать периодичность получения выплат и карту поддержки, на которую будут начисляться помощь.

Если у украинца или у украинки еще нет карты, оформить ее можно будет в приложении.

Последний шаг – перепроверить заявку и подтвердить ее.

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