В Действии завершился опрос о легализации оружия в Украине: какой результат

1 июня 2022 , 17:29
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телеграмм Михаила Федорова

В приложении "Действие" проводили опрос по владению оружием для гражданского населения. Уже появились окончательные результаты.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Он обнародовал результаты голосования.

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Что показали результаты опроса

В целом опрос в Действии по свободному владению оружием в Украине стал самым массовым. Это проанализировали после его завершения. Всего за неделю в нем приняли участие более миллиона украинцев – 1 726 452 человека. Это был уже 4 опроса, который запускали.

59% считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах,
– констатировал Федоров результаты.

Он добавил, что еще 22% опрошенных отмечают, что пистолеты категорически не должны обращаться среди гражданского населения. Остальные 19% отметили, что пистолеты могут иметь все граждане, соответствующие закону, но использовать их следует только в тирах или на стрельбищах.

Обратите внимание! Опрос об обороте огнестрельного оружия в Украине стартовал еще 25 мая . Его разработали вместе с министерством внутренних дел Украины. В Минцифри говорили, что опрос всего на 7 дней, а принять участие могли все желающие украинцы, которым исполнилось 18 лет.

Более половины украинцев поддержали легализацию оружия. Министр поблагодарил украинцев, которые приняли участие в опросе и отметил, что подобные онлайн-голосования крайне важны.

"Спасибо за вашу активность. Такая вовлеченность – показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Не каждое государство сегодня может коммуникировать со своими гражданами за три щелчка. Это беспрецедентный кейс прямой электронной демократии", – отметил Федоров, анонсируя новые опросы в Действии уже совсем скоро.


Федоров опубликовал результаты голосования в Действии / Фото с телеграммы Федорова

Легализация оружия в Украине: что известно

  • Вопрос легализации оружия для гражданского населения снова остро встал после начала полномасштабной войны России против Украины, когда обычные люди не могли оградить себя от прихода российских оккупантов.
  • Министр обороны Украины после того, как в Действии стартовал опрос, полностью поддержал эту инициативу. Алексей Резников заявил , что является сторонником легализации оружия и "надо наконец-то принять давно назревшие решения".
  • Также за легализацию оружия в Украине выступил советник министра внутренних дел. Вадим Денисенко отметил , что общество готово, а сейчас нужно сделать качественный законопроект, а также соответствующие изменения в подзаконные акты, решения Кабинета Министров, некоторые органы и т.д.
  • Нардеп и член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский отмечал, что поддерживает возможность, чтобы украинцы владели и автоматическим, и короткоствольным резьбовым оружием.

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Автор: Роман Стек