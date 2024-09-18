НАПК выявило у экс-омбудсмена Денисовой признаки незаконного обогащения

У бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой обнаружили признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования на более 42 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению коррупции. Правоохранители начали уголовные производства.

Смотрите также Решение назревало давно, – Вениславский об увольнении Денисовой и ее замене

Заметим, что ведомство не называет фамилию подозреваемой, но по деталям дела понятно, что речь именно о Людмиле Денисовой.

Что обнаружило НАПК

Агентство провело проверки деклараций за 2022 и 2023 годы и установило в действиях бывшей уполномоченной Верховной Рады по правам человека признаки незаконного обогащения почти на 10 миллионов гривен и признаки недостоверного декларирования на более 32,4 миллиона гривен. Отмечают, что омбудсмен на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины,

Также во время проверки декларации за 2022 год НАПК увидели признаки недостоверных сведений на более 12,4 миллиона гривен, из которых 2,4 миллиона – это не отраженные сведения о доходе. За счет них декларантка погасила займы перед банком, и указала 10 миллионов гривен, которые якобы получила в заем от третьего лица.

Таким образом в декларации за 2023 год финансовое обязательство увеличилось до 20 миллионов гривен.

Более того, по результатам полной проверки декларации за 2023 год НАПК установило признаки незаконного обогащения в связи с приобретением денежных активов из неподтвержденных источников для погашения займа перед банком, размер которых превышает законные доходы омбудсмена на 9,9 миллиона гривен.

Справочно. 31 мая, украинские депутаты выразили недоверие Людмиле Денисовой и уволили ее с должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Тогда Денисову обвиняли в "непонятной концентрации работы" на сексуальных преступлениях россиян против украинцев и нетолерантном их освещении в сетях.