В деле о госизмене Медведчука никакого смягчения не будет, – Венедиктова

Дело против Медведчука, по которому его обвиняют в государственной измене, уже передали в суд. Куму Путина грозит до 15 лет лишения свободы и в Офисе генпрокурора заверили, что никакого смягчения наказания не будет.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире марафона единых новостей 3 июня. 24 канал передает детали.

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Венедиктова о деле против Медведчука

Задержанный Виктор Медведчук пошел на сотрудничество со следствием по делу против пятого президента Украины Петра Порошенко. Ирина Венедиктова пояснила, что это не будет предусматривать никаких смягчающих обстоятельств по делу против самого кума Путина, в котором его обвиняют в государственной измене.

Никакого смягчения не будет. 15 лет предусмотренного наказания – это только потому, что дело было открыто еще до вступления в силу нового закона. Сейчас это была бы совсем другая мера наказания,

– прокомментировала генеральный прокурор.

Венедиктова добавила, что сотрудничество Медведчука со следствием по делу против Порошенко – это его собственная воля. "В нем проснулся "сознательный гражданин", и он, как "сознательный гражданин", предоставил дополнительные показания", – отметила генеральный прокурор.

К слову, чиновник рассказала, что в настоящее время Офис генпрокурора по делу о государственной измене Медведчука работает над установлением и проверкой других фактов преступлений в рамках уголовного производства, в частности установлением новых фигурантов и проверкой той информации, которая уже содержится в деле.

"Как только будет что-то такое, о чем можно будет говорить и это не повредит следствию, мы обязательно об этом сообщим", – подытожила Венедиктова.

Медведчука обвиняют в государственной измене: коротко

12 апреля стало известно, что Виктор Медведчук был задержан благодаря успешной спецоперации сотрудников СБУ. Он скрылся из-под домашнего ареста еще в начале полномасштабного вторжения России. Ранее ему предъявили обвинения в государственной измене в так называемом "угольном деле" и финансировании терроризма.

Впоследствии Лычаковский районный суд Львова арестовал кума Путина без права на залог.

В конце апреля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Медведчук начал давать показания не только о своей деятельности, но и показания против всех своих бизнес-партнеров. Дело активно развивается.

Украина рассматривала возможность обменять задержанного кума Путина на защитников и гражданских из "Азовстали", однако Кремль отказался это делать.

Впоследствии стало известно, что Медведчук начал давать показания, в которых рассказал о роли Петра Порошенко в так называемом "угольном деле" и работе действовавшей в Украине преступной схемы.

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