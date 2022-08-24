В День Независимости в Украину приехал Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон третий раз посетил Киев после 24 февраля. Лидер Британии посетил Киев в День Независимости Украины.

Нашему государству повезло иметь такого друга, –Зеленский

О визите Бориса Джонсона в Киев в социальных сетях написал президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что рад приветствовать "в День Независимости великого друга Украины Бориса Джонсона".

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Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству повезло иметь такого друга!,

– написал Зеленский.

Непосредственно во время встречи Зеленский выразил благодарность Джонсону, что тот приехал в Киев в день восстановления независимости Украины. Зеленский выразил благодарность Британии за помощь и поддержку в противостоянии с россией.

Борис Джонсон в третий раз приехал в Киев: видео

Украина может и выиграет эту войну, – Джонсон

Борис Джонсон о своем визите в Киев написал в твиттере. Лидер Британии подчеркнул, что "то, что происходит в Украине, имеет значение для всех нас".

"Поэтому я сегодня в Киеве. Поэтому Великобритания будет продолжать поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина может и выиграет эту войну", – отметил Джонсон.

Зеленский и Джонсон прогулялись по Киеву

Уже традиционно Владимир Зеленский и Борис Джонсон прогулялись по столице Украины. Они побывали на Крещатике и Майдане Независимости.

Зеленский и Джонсон прогулялись по Киеву: видео

Третий визит Джонсона в Киев

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