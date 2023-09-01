В день первого звонка: в Киеве сообщили о заминировании всех школ

В столице 1 сентября сообщили о заминировании всех средних школ. Полицейские уже проверяют информацию.

Соответствующее сообщение поступило в полицию утром 1 сентября. Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации.

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Что известно о заминировании школ

По данным КГВА, полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве. Правоохранители отрабатывают своими силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости.

Что касается эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией,

– отметили в администрации.

Также призвали сохранять спокойствие и отслеживать обновление информации.

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