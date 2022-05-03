В день смерти Путина – бесплатное шампанское: киевский ресторан готовит феерическое празднование

Киевские рестораны готовятся к смерти Путина – запасаются шампанским. В день, когда это радостное событие произойдет, они будут предлагать его всем бесплатно.

Безлимит шампанского в день смерти Путина

Ресторан Under Wonder уже опубликовал баннеры с акцией "бесплатное шампанское". Владельцы заведения вспомнили идею вашингтонского заведения "1203", которое праздновало смерть Сталина угощая посетителей борщом.

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1953. Коммунисты в скорби из-за смерти Сталина. А вашингтонский ресторан "1203" празднует это событие приглашением на бесплатный борщ.



Вашингтонский ресторан отмечает смерть Сталина в 1953 году / Фото Under Wonder

2022. Вся страна и цивилизованный мир, затаив дыхание, ждут конца нового тирана. А Руслан Лобанов (автор идеи) вместе с UW готовят новый арт-проект и бесплатное шампанское,

– подписали фото на странице ресторана.



Киевский ресторан готовится праздновать смерть Путина / Фото Under Wonder

Кроме бесплатного шампанского посетителей обещают удивить арт-проектом, над которым работает команда.

Скоро ли смерть Путина

Кстати, на смерть Путина надеялись и 30 апреля . Именно в этот день покончил с жизнью Адольф Гитлер. Ведущий 24 канала замечал, что россияне часто "угрожают" тем, что они якобы "могут повторить". Вот, пожалуйста, хорошая возможность повторить Путину за Гитлером.

К слову, аллегории Путин – Гитлер уже привычны. Однако надеяться на такое завершение войны пока нет оснований. Путин слишком любит себя и свою никчемную жизнь.

Кроме того, то, что можно услышать от "рядовых" россиян, опрашиваемых на улицах российских городов, смерть Путина ничего не изменит, и надеяться на нее бесполезно. Потому что Путин – это олицетворение мечтаний абсолютного большинства россиян , у которых вместо головы – телевизор набитый пропагандой.

Но одно сказать точно можем – Российская империя рушится и это уже хороший повод для празднований.

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