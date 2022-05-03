Безліміт шампанського у день смерті Путіна

Ресторан Under Wonder вже надрукував банери з акцією "безкоштовне шампанське". Власники закладу пригадали ідею вашингтонського закладу "1203", який святкував смерть Сталіна пригощаючи відвідувачів борщем.

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1953. Комуністи у скорботі через смерть Сталіна. А вашингтонський ресторан "1203" святкує цю подію запрошенням на безплатний борщ.



Вашингтонський ресторан святкує смерть Сталіна у 1953 році / Фото Under Wonder

2022. Уся країна і цивілізований світ, затамувавши подих, чекають на кінець нового тирана. А Руслан Лобанов (автор ідеї) разом з UW готують новий арт-проєкт і безкоштовне шампанське,

– підписали фото на сторінці ресторану.



Київський ресторан готується святкувати смерть Путіна / Фото Under Wonder

Окрім безоплатного шампанського, відвідувачів обіцяють здивувати артпроєктом, над яким працює команда.

Чи скора смерть Путіна

До слова, на смерть Путіна сподівались і 30 квітня. Саме цього дня покінчив із життям Адольф Гітлер. Зокрема, ведучий 24 каналу зауважував, що росіяни часто "погрожують" тим, що вони нібито "можуть повторити". Ось, будь ласка, гарна нагода повторити Путіну за Гітлером.

До слова, алегорії Путін – Гітлер уже є звичними. Однак, сподіватись на таке завершення війни поки немає підстав. Путін надто любить себе і своє нікчемне життя.

Крім того, те, що можна почути від "пересічних" росіян, яких опитують на вулицях російських міст, смерть Путіна нічого не змінить, і сподіватися на неї марно. Бо Путін – це уособлення мрій абсолютної більшості росіян, у яких замість голови – телевізор напханий пропагандою.

Та, одне сказати точно можемо – Російська імперія падає і це вже хороший привід для святкувань.

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