Полезно также и родителям: как на Харьковщине помогают детям с особыми потребностями

На Харьковщине открыли специальное безопасное пространство, в котором дети с особыми потребностями могут заниматься со специалистами. Там для них проводят различные мероприятия, обустроили специальную сенсорную комнату, которая помогает отвлечься от стресса.

Пространство открыли в Дергачах – городе, который постоянно страдает от российских обстрелов. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что создание такой комнаты – исключительно волонтерская инициатива, которая около двух лет работает на деоккупированных территориях.

Смотрите также "Российские военные вывезли в лагерь, мы оттуда сбежали": история спасения семьи из Купянщины

Как именно помогают детям

Благотворительный фонд "Кодайти4лайф Юкрейн" создает образовательные, психологические, корректирующие пространства для детей. Их оборудуют в укрытиях, подвальных помещениях, чтобы сделать максимально безопасными.

Например, сенсорная комната рассчитана на детей с особыми образовательными потребностями. В Дергачах их проживает более 200. Также здесь можно помогать и другим школьникам. Более того, это будет полезно даже для взрослых, которые постоянно живут в стрессе.

Это пространство создано для того, чтобы дети могли успокоиться, чтобы улучшалось их эмоциональное, нервное состояние. Поскольку мы находимся в прифронтовом регионе, такой проект особенно нужен,

– рассказала заместитель директора БО БФ Кодайти4лайф Юкрейн Евгения Семеняк.

Чем оборудована комната

В Харьковской области – это первая безопасная сенсорная комната, направлена на работу с детьми. Она полностью оборудована за счет волонтеров. Здесь есть тренажеры, различные аксессуары, принадлежности, которые помогают в разгрузке, развития, отвлекают от переживаний.

Важна световая аппаратура, которая помогает детям, а очень ценной – труд настоящих специалистов. С малышами работают логопеды, дефектологи, психологи, педагоги.

В этом безопасном пространстве происходят мероприятия, туда приглашают иностранных и украинских художников. Например, для детей и подростков выступал Сергей Жадан, читал стихи. Сенсорная комната специально темная, там анимация, песок, световые эффекты.

Например, дорожки делаются из разных материалов. В нашем случае – это коврики, камушки, колючие дорожки. Это нужно для коррекции плоскостопия ребенка, для того, чтобы он мог больше развивать свои ощущения, хорошо чувствовать в пространстве,

– объяснила логопед Татьяна.

Проект называется "Безопасное украинское детство". В целом фонд провел более 300 различных мероприятий для детей. Также приглашают родителей участвовать, приводить детей и оставаться с ними и вместе искать пути выхода из стресса.

Моменты разгрузки будут полезными как для детей, так и для взрослых. Что касается детей, то у них только формируется психологическое отношение к жизни, друг к другу. Именно такие сенсорные комнаты помогают малышам с особыми потребностями больше приспособиться к жизни,

– подытожила начальница Управления образования Дергачевского горсовета Виктория Балюк.