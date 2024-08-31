Заклеили рот, ставили на колени: в России семью обвинили в "дискредитации" армии из-за языка

В российском городе Калининград семейная пара проходила мимо воинской части. Александр и Александра Буровые в тот вечер были пьяными, что сами признают.

Возле части Александр решил в шутку заговорить с женой на украинском языке. Из-за этого у них с российскими военными случился конфликт, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Утечка данных ФСБ подтверждает тайные отношения Патрушева и его "тайной жены", – СМИ

Что известно об инциденте в Калининграде

Спор между парой и военными произошел 17 июля на калининградской улице Емельянова. Российских солдат возмутила украинская речь. Между парой и солдатами случился спор со взаимными оскорблениями.

Почти сразу в конфликт вмешались сотрудники военной полиции и задержали мужа и жену,

– заявило издание.

Жена рассказала журналистам, что в отделении полиции ей заклеили рот скотчем и заставили стоять на коленях. Более того, удалили видео, которые она снимала во время спора.

"Они начали его (мужа – 24 Канал) чмырить, обзывать, оскорблять, унижать. Когда они уже начали меня снимать (на видео – 24 Канал) меня, конечно, понесло. Я сказала (одному из сотрудников военной полиции – 24 Канал), что он нерусский пи**р", – заявила Александра.

За что осудили пару

В пресс-службе Западного военного округа российским журналистам подтвердили, что военная полиция действительно задержала Буровых возле воинской части на Емельянова из-за того, что те были пьяны и "нарушали общественный порядок".

Однако там заверили, что якобы никаких жалоб в отношении военнослужащих и сотрудников военной полиции не поступало.

Уже 18 июля московский районный суд Калининграда арестовал Буровых по статье о мелком хулиганстве. В частности, Бурову дали 10 суток, его жене – трое суток.

В суде заявили, что якобы через день к ним поступили протоколы о "дискредитации" российской армии, которые суд вернул обратно в полицию из-за нецензурного слова в процессуальных документах.

В постановлении суда заявили, что супруги что-то высказывали в адрес одного из военных. Именно эти высказывания впоследствии и вызвали обвинения в "дискредитации" российской армии.