В Днепре горит пятиэтажка: 6 пострадавших, под завалами могут быть люди

Россия на рассвете атаковала Днепр ракетами. В городе раздалось несколько взрывов. Власти сообщили о частично разрушенной многоэтажке.

Взрывы в Днепре прозвучали несколько раз. В частности, в 5:10, 5:13, 5:19 люди слышали серию взрывов.

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Что известно об атаке по Днепру

В Днепре горит пятиэтажка. Она частично разрушена. Под завалами могут быть люди. Сейчас, предварительно, шестеро пострадавших,

– заявил глава ОВА.

По его данным, это не единственные разрушения в регионе. Сергей Лысак сообщил, что:

на Криворожье поврежден инфраструктурный объект,

есть разрушения и на Синельниковщине. К сожалению, там погибла женщина.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак объяснил, что больше информации сообщит позже и призвал людей позаботиться о своей безопасности. Ведь по состоянию на 6:37 19 апреля в регионе продолжалась тревога из-за угрозы атаки беспилотниками.