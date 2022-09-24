СБУ разоблачила агентов фсб в Донецкой области и Днепре: один из них работал на врага из тюрьмы

СБУ обезвредила еще одну межрегиональную агентурную сеть россии, корректировавшую вражеский огонь в прифронтовых районах Востока и Юга Украины. В целом Служба безопасности задержала трех агентов.

Два агента действовали в Донецкой области, еще один – в Днепропетровской. Причем последний работал из тюрьмы.

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Что известно о предателях Донбасса

В Донецкой области два российских агента передавали оккупантам места дислокации подразделений ВСУ, в том числе расположение боевых позиций реактивных артиллерийских систем "HIMARS".

Информаторов завербовали представители фсб после полномасштабного вторжения. В поле зрения спецслужб россии лица попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно "афишировали" среди окружающих. Сотрудничество с врагом для них закончилось тем, что сотрудники СБУ задержали обоих агентов в Покровске на очередной попытке передачи развединформации оккупантам.

Каким образом в Днепре мужчина передавал данные из тюрьмы.

Еще одного вражеского приспешника разоблачили в Днепре. Им оказался заключенный одного из исправительных учреждений. Оказалось, что у него был скрыт мобильный телефон, благодаря которому он наладил связь со своими сообщниками на свободе, которые и передавали ему геолокацию украинских блокпостов.

Полученную информацию заключенный передавал представителям спецслужб россии, которые завербовали его из-за связей в криминальных кругах.

Фигурантам уже сообщили о подозрениях по части 2 статьи 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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