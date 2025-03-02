В Днепре и Харькове прогремели взрывы: есть попадание в многоэтажку в центре Харькова

Вечером 2 марта в нескольких городах Украины слышали взрывы. 24 Канал расскажет, что известно об этом.

Что известно об обстреле Харькова и Днепра 2 марта

Взрыв в Харькове прогремел за минуту до десяти вечера. На город шли "Шахеды".

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, дрон-камикадзе ударил по центральной части Харькова. Есть попадание в многоэтажку, на одном из этажей пожар.

Глава ОВА Олег Синегубов добавил: удар зафиксировали в Салтовском районе, профильные службы проверяют последствия.

Попадание в Киевском районе, удар пришелся по жилому многоквартирному дому. Относительно пострадавших – информация пока уточняется. На месте работают все соответствующие службы,

– написал Терехов в 22:11.

О пострадавших пока не известно, спасатели работают.