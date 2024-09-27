В Днепре и Запорожье слышали взрывы: оккупанты ударили ракетами из авиации

Поздно вечером, 27 сентября, россияне атаковали Днепропетровскую область. Там прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал. Враг атаковал город и область ракетами с авиации.

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В Запорожье и Днепре прогремели взрывы

Воздушная тревога в Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена ​​в 21:44 и 21:45 соответственно. Уже в 22:09 мониторинговые каналы сообщили об авиационной ракете, предварительно – Х-59/69, летевшей в направлении городов.

Незадолго до этого сообщали о находившихся в акватории Азовского моря Су-57 и возможных пусках Х-59/69. Около 22:13 появились первые сообщения о взрывах в Днепропетровской области. Вероятно, в регионе работала противовоздушная оборона.

Информацию о взрывах, которые слышали в пригороде, подтвердили и корреспонденты Суспильного. Через две минуты они сообщили о громких звуках и в Запорожье. Пока никаких комментариев относительно взрывов от местных властей обнародовано не было.

Отметим, что в сторону Днепропетровской области, по данным Воздушных сил, двигается дрон-камикадзе типа "Шахед". Так что призываем не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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