В Днепре и Павлограде прогремели взрывы

В ночь на 25 июля Россия снова запустила по Украине ударные дроны. Взрывы прогремели, в частности, в Днепропетровской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Что известно о взрывах в Днепре и Павлограде 25.07.2025?

О взрывах в Павлограде или районе в сети написали в 02:14. Уже через 20 минут также их слышали в областном центре. Повторные взрывы прогремели в Днепре около 02:42 и 02:45.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Заметим, что ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов. В частности, в 01:47 военные писали, что новые группы российских БПЛА через Запорожскую область в направлении Днепропетровской. Уже через минуту добавили Павлоградский и Самарский районы.

Новые группы вражеских ударных БПЛА через Запорожскую область в направлении Днепропетровской,

– снова предупредили Воздушные силы уже в 01:49.

В 3:01 в Днепропетровской области объявили отбой воздушной тревоги.