"Я – Днепр, и я могла умереть": украинцы просят мир закрыть небо
Источник:"Радио Свобода"
Во время прошлой массированной атаки России по Украине 14 января, российская ракета попала в жилой дом в Днепре. 17 января местные жители собрались на совместную акцию возле разрушенного здания.
Люди призывают мир закрыть небо над Украиной, ведь оккупанты цинично стреляют по гражданским. Отметим, что поисково-спасательные работы в Днепре завершились – 44 человека погибли, среди них – 5 детей.
Читайте также Сотни днепрян пришли попрощаться с тренером по боксу, погибшим из-за атаки России
"ATACMS – это наши жизни": украинцы в Днепре эмоционально обратились к мировым лидерам
17 января жители Днепра устроили акцию возле уничтоженной россиянами многоэтажки. Несколько десятков человек с плакатами призвали страны Запада предоставить Украине ПВО и высокоточное оружие.
Речь идет о передаче партнерами Patriot и мощных дальнобойных ракет ATACMS. Эти ракеты способны помочь в уничтожении пусковых установок на территории захватчика.
"ATACMS – это наша жизнь", – написали на плакатах украинцы.
Украинцы просят иностранных партнеров помочь защитить небо: смотрите видео
Обратите внимание Украинцы собрали более 3 миллионов гривен для детей, родители которых погибли от ракеты в Днепре
Россия атаковала жилой дом в Днепре ракетой Х-22
- После российского террористического акта в Днепре, оккупанты начали кричать, что трагедию повлекла за собой украинская ПВО. Впрочем, лжи агрессоров верить не стоит.
- Британская разведка сообщила, что в многоэтажку попала большая противокорабельная ракета AS-4 KITCHEN, еще называемая Х-22. Известно, что эти ракеты чрезвычайно неточные, если запускать их по наземным целям
- Разведка подчеркнула, что радарная система наведения этих ракет плохо различает цели в городских районах. Кроме того, это уже не первый подобный удар россиян – таким же оружием обстреляли торговый центр в Кременчуге 27 июня 2022 года.