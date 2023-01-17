Ракетная атака по Днепру: 15 тел до сих пор не идентифицировали

Российские оккупанты 14 января ударили ракетой по дому в Днепре. Они убили 45 человек.

Правоохранители по состоянию на 13:30 17 января не могли идентифицировать тела 15 человек. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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"Безвести пропавшими остаются 20 человек, из которых 4 – дети. Над тремя детьми опекунство оформляют родственники. Два ребенка сейчас под опекой государства, поскольку не имеют близких, которые могли бы о них заботиться", – написал Клименко.

Он добавил, что в полиции Днепропетровской области продолжают работать антимародерные группы. Они охраняют подъезды, чтобы не было краж имущества из заброшенных квартир.

Число жертв возросло

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что российская ракета убила 45 человек. Среди них было шесть детей. Глава ОВА отметил, что поисково-спасательная операция завершена.

Спасибо спасателям, врачам, полицейским, коммунальщикам, волонтерам... Спасибо Борису Филатову и всей мэрии Днепра. Благодарю всех, кто эти долгие 69 часов боролся, помогал пострадавшим и продолжает это делать, – сказал Резниченко.

Удар по дому в Днепре: коротко