В Днепре прогремел взрыв: город снова под атакой беспилотников

В четверг, 4 июня, в пригороде Днепра прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении ударных беспилотников на город.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Что известно о взрывах в Днепре?

В 15:43 в пригороде Днепра прогремел взрыв. Несколько ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе для области и областного центра.

Около 15:30 управляемый ударный дрон зафиксировали в районе населенного пункта Петриковка. Аппарат двигался в северо-восточном направлении.

Впоследствии, в 15:37 появилось сообщение об угрозе БПЛА для Днепра с северо-запада.

В ОВА заявили, что под прицелом российских беспилотников оказалась логистическая компания. В результате попадания на объекте вспыхнул пожар.

Информация о пострадавших пока уточняется.

Также Ганжа отметил, что оккупанты уже второй день подряд атакуют Днепровский район. Только днем 3 июня противник 50 раз обстрелял Днепр, использовав для этого дроны-камикадзе и баллистические ракеты.

Повреждения получили многоэтажки, садик, склады одной из торговых сетей. В Днепре была ранена одна женщина, в области – 12 человек, семеро из них госпитализированы.