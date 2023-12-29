В Днепре прогремел взрыв: враг атаковал баллистикой

Утром 29 декабря около 7:00 часов в Днепре прогремел мощный взрыв. Предварительно воздушные силы сообщили о запуске баллистического вооружения с юга на Днепр.

Взрывы подтверждает корреспондент 24 канала. На момент атаки в городе была объявлена воздушная тревога.

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По состоянию на 7:00 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с юга на Днепр и уже через несколько минут в городе прогремел взрыв.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал, что официальную информацию о взрывах обнародуют после отбоя воздушной тревоги и призывал к информационной тишине.

По состоянию на 07.13 корреспондент Общественного сообщил о повторных взрывах в Днепре.

Впоследствии город снова потряс взрывы. О новой серии взрывов сообщили по состоянию на 07:37.