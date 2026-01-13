Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрыве в Днепре?

Тревогу в Днепре объявили 13 января в 19:08. Воздушные силы писали о баллистической угрозе.

Угроза применения баллистического вооружения с юга,

– писали военные.

В 19:12 Воздушные силы отметили, что скоростная цель движется в направлении города Днепр.

Через минуту в самом Днепре прогремел взрыв. Об этом писали местные корреспонденты.

"В Днепре прогремел взрыв", – сообщило Общественное.

На фоне угрозы баллистики взрывы также слышали и Запорожской области. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о громких звуках в регионе в 19:13 и призвал граждан находиться в безопасных местах до отбоя.

