В Днепре прозвучала серия взрывов

В ночь на 1 июля в Днепре прогремели взрывы. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

О первом взрыве в городе жители сообщили в 2:00.24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Читайте также На Киевщине обломки ракеты упали в одном из районов: предварительно, есть пострадавшие

В Днепре раздались взрывы

Ранее Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для восточных областей. Воздушная тревога в области была объявлена ​​в 01:58 и уже через несколько минут раздался первый взрыв.

После первого взрыва Воздушные силы сообщили, что в направлении города двигаются еще ракеты.

Ракета на Днепр!

– говорится в сообщении.

Момент взрыва в Днепре попал на камеры видеонаблюдения: смотрите видео

Взрывы подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Днепр! До отбоя оставайтесь в безопасных местах. Угроза продолжается,

– написал он.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности относительно разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Впоследствии местные жители сообщили, что в районе эпицентра взрыва в домах были повреждены окна.

Жители Днепра показывают последствия взрывов в городе / Видео: местные СМИ