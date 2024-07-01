В Днепре прозвучала серия взрывов
Источник:Суспильне
В ночь на 1 июля в Днепре прогремели взрывы. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
О первом взрыве в городе жители сообщили в 2:00.24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В Днепре раздались взрывы
Ранее Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для восточных областей. Воздушная тревога в области была объявлена в 01:58 и уже через несколько минут раздался первый взрыв.
После первого взрыва Воздушные силы сообщили, что в направлении города двигаются еще ракеты.
Ракета на Днепр!
– говорится в сообщении.
Момент взрыва в Днепре попал на камеры видеонаблюдения: смотрите видео
Взрывы подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Днепр! До отбоя оставайтесь в безопасных местах. Угроза продолжается,
– написал он.
Впоследствии местные жители сообщили, что в районе эпицентра взрыва в домах были повреждены окна.
Жители Днепра показывают последствия взрывов в городе / Видео: местные СМИ