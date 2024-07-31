В Днепре трижды прогремели взрывы

Об взрывах в городе сообщили корреспонденты Суспильного.

Ночью и утром оккупанты атаковали Киев и столичный регион. Это была самая массированная атака "Шахедами" за последнее время.

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Что известно о взрывах в Днепре

О том, что в городе громко, корреспонденты Суспильного написали в 23:30. Через несколько минут они сообщили, что взрывы слышали и в некоторых районах Запорожья.

Читатели местных телеграм-каналов утверждают, что были повторные взрывы. Около 23:43 в Днепре снова было громко.

Детали от Воздушных сил, мониторинговых каналов и властей

В 23:26 Воздушные силы написали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. А минут через десять призвали днепрян пройти в укрытие, таким образом показав, что опасность непосредственно для города.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также призвал людей быть в безопасных местах.

Мониторинговые каналы информируют, что жители Днепропетровской и Запорожской областей должны обратить особое внимание на тревогу. Предполагают, что взрывы были в Днепре и пригороде, а россияне стреляли "Искандером" из Ростовской области. Впрочем, это не официальная информация.

В 23:43 мониторы написали о повторных пусках ракет на Днепр.

присоединяется к призывам: не пренебрегайте безопасностью – пройдите в укрытие или хотя бы воспользуйтесь правилом двух стен!