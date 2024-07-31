Вночі та зранку окупанти атакували Київ та столичний регіон. Це була наймасованіша атака "Шахедами" за останній час.

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Що відомо про вибухи в Дніпрі

Про те, що в місті гучно, кореспонденти Суспільного написали о 23:30. За кілька хвилин вони повідомили, що вибухи чули і в деяких районах Запоріжжя.

Читачі місцевих телеграм-каналів стверджують, що були повторні вибухи. Близько 23:43 у Дніпрі знову було гучно.

Деталі від Повітряних сил, моніторингових каналів і влади

О 23:26 Повітряні сили написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. А хвилин за десять закликали дніпрян пройти в укриття, таким чином засвідчивши, що небезпека безпосередньо для міста.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також закликав людей бути в безпечних місцях.

Моніторингові канали інформують, що жителі Дніпропетровської і Запорізької областей мають звернути особливу увагу на тривогу. Припускають, що вибухи були в Дніпрі та передмісті, а росіяни стріляли "Іскандером" з Ростовської області. Втім, це не офіційна інформація.

О 23:43 монітори написали про повторні пуски ракет на Дніпро.

24 Канал долучається до закликів: не нехтуйте безпекою – пройдіть в укриття чи хоча би скористайтеся правилом двох стін!