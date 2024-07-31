Вночі та зранку окупанти атакували Київ та столичний регіон. Це була наймасованіша атака "Шахедами" за останній час.
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Що відомо про вибухи в Дніпрі
Про те, що в місті гучно, кореспонденти Суспільного написали о 23:30. За кілька хвилин вони повідомили, що вибухи чули і в деяких районах Запоріжжя.
Читачі місцевих телеграм-каналів стверджують, що були повторні вибухи. Близько 23:43 у Дніпрі знову було гучно.
Деталі від Повітряних сил, моніторингових каналів і влади
О 23:26 Повітряні сили написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. А хвилин за десять закликали дніпрян пройти в укриття, таким чином засвідчивши, що небезпека безпосередньо для міста.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також закликав людей бути в безпечних місцях.
Моніторингові канали інформують, що жителі Дніпропетровської і Запорізької областей мають звернути особливу увагу на тривогу. Припускають, що вибухи були в Дніпрі та передмісті, а росіяни стріляли "Іскандером" з Ростовської області. Втім, це не офіційна інформація.
О 23:43 монітори написали про повторні пуски ракет на Дніпро.