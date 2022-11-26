В Днепре пожар после взрыва: враг мог атаковать сверхзвуковым оружием

В Днепре 26 ноября раздался взрыв, а затем объявили воздушную тревогу. Предварительно оккупанты могли попасть по городу сверхзвуковым оружием.

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что коммуникации и инфраструктура не пострадали. Однако в части города исчез свет.

К теме Россияне убили в Днепре 25-летнюю беременную девушку: что известно о погибшей

По предварительным данным, после прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций,

– сообщил Филатов.

Он добавил, что подробности обстрелов и информацию о жертвах обнародует военная администрация. Сейчас аварийные службы выехали на место происшествия.

Есть разрушения жилых домов

В 11:38 появилась информация об активности российской авиации вдоль границ восточных областей Украины. Сразу же в Днепре прогремел первый взрыв. Через 10 минут телеграм-канал Monitor сообщил, что в России на аэродроме Энгельс проходит тренировка стратегической авиации – Ту-95.

После первого взрыва в Днепре была объявлена воздушная тревога. В 12:07 жители Днепра услышали второй взрыв, а затем еще один.

Читайте также Россия хочет оставаться в темпе, но все крылатые ракеты не использует, – эксперт о массовых атаках

В 12:36 глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в настоящее время известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар.

Предварительно пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу,

– заявил Резниченко.

Впоследствии количество пострадавших выросло до 6 человек. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Филатов подчеркнул, что россияне совершили нескрываемый террор против гражданских людей.



Результаты обстрела Днепра российскими ракетами / полиция Днепропетровской области

Почему в Днепре не объявили воздушную тревогу

Мониторинг предполагает, что россияне могли атаковать город сверхзвуковым оружием – ракетами Х-22, "Кинжалом" или "Ониксом". Именно поэтому не сработала воздушная тревога при запуске этих ракет.

Активист и военный Сергей Стерненко также отметил, что удары по Днепру были совершены старыми ракетами. Вероятно, говорится о Х-22, которые не точны. То есть враг еще раз цинично обстрелял гражданское население без каких-либо военных целей.

К теме – последствия предыдущего мощного прилета по Днепру: видео