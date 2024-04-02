В Днепре прогремели взрывы: город под атакой "Шахедов"

В ночь на 2 апреля взрывы раздавались в Днепре. Известно, что на город летели дроны-камикадзе "Шахед".

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Около 2 ночи стало известно, что под угрозой атаки дронами-камикадзе Днепр. Позже поступила информация, что в городе прогремели взрывы.

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Россияне атаковали Днепр "Шахедами"

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 01:26. Тогда жителей призвали отправляться в укрытия, ведь существует угроза атаки дронами-камикадзе "Шахед".

В 01:58 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили: "Днепр – в районе города вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях!"

Уже в 02:06 корреспонденты Суспильного сообщили о том, что в Днепре прогремели взрывы. А в 02:11 стало известно о повторных взрывах в областном центре. Вероятно, это работа ПВО по барражирующим боеприпасам, запущенных врагом.

По состоянию на 02:15 воздушную тревогу объявили в Херсонской и Днепропетровской областях. Связана она, собственно, с угрозой атаки дронами-камикадзе "Шахед".

Уже в 02:17 воздушную тревогу объявили еще в одной области. Об угрозе с неба предупредили жителей Запорожской области. Призываем не игнорировать сирены и отправляться в укрытия или хотя бы соблюдать правило двух стен.

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