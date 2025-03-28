В Днепре прогремели взрывы: враг атакует город "Шахедами"
- В Днепре вечером 28 марта прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.
- Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской области.
В Днепре вечером 28 марта прогремели взрывы. До этого по всей области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрывах в Днепре
Тревогу в Днепропетровской области объявили в 20:44. Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных БПЛА.
БПЛА на Днепропетровщине, курс – северо-западный,
– написали военные.
В 21:27 в Днепре слышали взрывы. Об этом писали местные журналисты Суспильного.
"В Днепре слышны звуки взрывов", – сообщили корреспонденты.
Впоследствии мониторинговые телеграм-каналы писали о повторных взрывах, которые прогремели в Днепре.
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