В Днепре прогремели взрывы: враг атакует город "Шахедами"

В Днепре вечером 28 марта прогремели взрывы. До этого по всей области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Днепре

Тревогу в Днепропетровской области объявили в 20:44. Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных БПЛА.

БПЛА на Днепропетровщине, курс – северо-западный,

– написали военные.

В 21:27 в Днепре слышали взрывы. Об этом писали местные журналисты Суспильного.

"В Днепре слышны звуки взрывов", – сообщили корреспонденты.

Впоследствии мониторинговые телеграм-каналы писали о повторных взрывах, которые прогремели в Днепре.

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