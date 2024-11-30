Враг нанес ракетный удар по Днепру: на месте вспыхнул пожар

Вечером 30 ноября россияне в очередной раз атакуют мирные города Украины с помощью баллистики. Под ударом оказался Днепр.

Там прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах в Днепре

Воздушная тревога на территории Днепропетровской области прозвучала около 17:20. Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного и восточного направления, была информация и о ракете в направлении самого Днепра. Уже в 17:40 корреспонденты сообщили о громких звуках.

В Днепре слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Обновлено. Начальник областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что взрыв произошел в Днепровском районе. В результате российской атаки произошел пожар. В настоящее время местные власти уточняют подробную информацию о последствиях.

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