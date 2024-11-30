Там прогриміли вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Повітряна тривога на території Дніпропетровської області пролунала близько 17:20. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного та східного напрямку, була інформація і про ракету у напрямку самого Дніпра. Вже о 17:40 кореспонденти повідомили про гучні звуки.

У Дніпрі чути звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні.

Жодної додаткової інформації стосовно вибуху та ймовірних наслідків ворожого удару міський голова Борис Філатов та начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак станом на 17:50 не оприлюднили. Радше за все подробиці місцева влада повідомить згодом.