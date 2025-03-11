В Днепре прогремели повторные взрывы: враг атакует "Шахедами"

Российские войска в очередной раз терроризируют Днепр. Так, поздно вечером 11 марта там прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Взрывы в Днепре

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Около 10 часов вечера в Днепре слышали взрывы.

"Днепр и Павлоград, Полтава – угроза применения врагом ударных БпЛА", – сообщили в Воздушных силах в 21:55.

Вскоре в Днепропетровской ОВА подтвердили взрывы в Днепре.

Предварительно, есть информация о разрушении инфраструктуры,

– сообщили там.

Там указали, что детали предоставят позже.

Также в ОВА отметили, что в области еще есть вражеские БПЛА. Там попросили быть осторожными и находиться в безопасных местах. Указывается, что работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям.

В 22:14 в Днепре снова были слышны звуки взрывов.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Отметим, что сейчас из-за угрозы атаки ударных БПЛА в ряде регионов распространилась воздушная тревога. По состоянию на 22:12 тревога уже дошла до Киевской области.