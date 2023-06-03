В Днепре раздался взрыв еще до тревоги: местные пожаловались на закрытые укрытия
В Днепре раздался взрыв. Только после него в городе объявили о воздушной тревоге. Жителям выбило окна в домах.
В мониторинговом канале monitor написали, что предварительно речь идет о ракете наземного базирования с оперативно-тактическим ракетным комплексом. Людей призывали находиться в укрытиях, сообщает 24 Канал.
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Что происходило в Днепре
Будьте в безопасных местах до конца тревоги!
– призвал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Следует отметить, что взрыв в Днепре прогремел ориентировочно в 20:33 3 июня. Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.
Только в 20:34 в Днепре и области объявили о воздушной тревоге. Людей призвали немедленно пройти в укрытие. Уже в 22:08 в регионе раздался отбой воздушной тревоги.
Затем в телеграм-канале "Днепр сейчас: новости" сообщили, что жителям города взрывной волной выбило окна.
Взрывная волна выбила окна людям в Днепре / Фото из телеграм-канала
В телеграм-канале "ХДнепр" распространили видео, на котором местная жительница хочет попасть в укрытие, однако оно оказывается закрытым.
Жительница сообщила, что одно из укрытий в Днепре оказалось закрытым: смотрите видео
Ориентировочно 21:49 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что взрыв прогремел в Подгородненской общине Днепровского района.
Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами люди. Предварительно есть шесть пострадавших, в их числе – 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести,
– рассказал Лысак.
По его данным, вспыхнули два пожара, которые спасатели пытались потушить. Поврежден также спасательный подраздел, на месте работали все службы.
Атака по Киеву в День защиты детей
- В ночь на 1 июня в День защиты детей Россия атаковала Киев 10 баллистическими и крылатыми ракетами. Речь идет о 7 баллистических ракетах "Искандер-М" и 3 крылатых – "Искандер-К".
- Наши воздушные силы ВСУ сбили все воздушные цели. К сожалению, обломки упали в нескольких районах столицы. Были погибшие и раненые люди.
- В частности, трагедия произошла в Деснянском районе. Там люди стояли перед укрытием поликлиники, однако оно было закрыто. К сожалению, погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мать с 9-летней дочерью.
- Оказалось, что погибшей оказалась 9-летняя дзюдоистка Виктория Ивашко. Девочка несколько лет занималась дзюдо в спортивном клубе Judo Master. Подробнее о трагедии читайте по ссылке.