В Днепре раздался взрыв еще до тревоги: местные пожаловались на закрытые укрытия

В Днепре раздался взрыв. Только после него в городе объявили о воздушной тревоге. Жителям выбило окна в домах.

В мониторинговом канале monitor написали, что предварительно речь идет о ракете наземного базирования с оперативно-тактическим ракетным комплексом. Людей призывали находиться в укрытиях, сообщает 24 Канал.

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Что происходило в Днепре

Будьте в безопасных местах до конца тревоги!

– призвал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Следует отметить, что взрыв в Днепре прогремел ориентировочно в 20:33 3 июня. Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.

Только в 20:34 в Днепре и области объявили о воздушной тревоге. Людей призвали немедленно пройти в укрытие. Уже в 22:08 в регионе раздался отбой воздушной тревоги.

Затем в телеграм-канале "Днепр сейчас: новости" сообщили, что жителям города взрывной волной выбило окна.



Взрывная волна выбила окна людям в Днепре / Фото из телеграм-канала

В телеграм-канале "ХДнепр" распространили видео, на котором местная жительница хочет попасть в укрытие, однако оно оказывается закрытым.

Жительница сообщила, что одно из укрытий в Днепре оказалось закрытым: смотрите видео

Ориентировочно 21:49 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что взрыв прогремел в Подгородненской общине Днепровского района.

Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами люди. Предварительно есть шесть пострадавших, в их числе – 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести,

– рассказал Лысак.

По его данным, вспыхнули два пожара, которые спасатели пытались потушить. Поврежден также спасательный подраздел, на месте работали все службы.

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