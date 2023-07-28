В Киеве и во многих областях объявляли воздушную тревогу: в Днепре и Запорожье раздались взрывы

Во многих областях Украины вечером 28 июля была объявлена воздушная тревога. Восточные и южные регионы предупредили об угрозе баллистического вооружения.

Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Кроме того, людям напомнили, что стоит доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.

Также людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать видео работу защитников украинского неба.

Оккупанты накапливают силы

В Украине начались отбои.В настоящее время воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.Воздушные силы предупредили, что с аэродрома Саваслейка взмыл МиГ-31. Ракетная опасность – для всей Украины.Два взрыва услышали в Запорожье. Официального подтверждения или опровержения пока не было.В Днепре раздался взрыв. В местной ОВА призвали людей соблюдать информационную тишину и позаботиться о своей безопасности.Воздушные силы обратились к украинцам. Предупредили, что есть угроза баллистического вооружения южным и восточным областям.

Наталья Гуменюк представительница ОК "Юг" утром 28 июля рассказала, что российские оккупанты, очевидно, накапливают силы.

Она добавила, что враг накапливает потенциал для того, чтобы продолжать оказывать давление на чувственные элементы нашей обстановки, где хотят получить преимущество. Российские оккупанты хотят установить полный контроль над акваторией Черного моря.

По словам Гуменюк, в последнее время благодаря радиоперехватам украинские военные слышат, что россияне предупреждают суда в Черном море о невозможности пройти в украинские порты.

Россияне атаковали Украину ракетами

Российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку 26 июля. Враг атаковал "Калибрамы", Х-101/Х-555 и "Кинжалами". Захватчики выпустили ракеты из 12 бомбардировщиков Ту-95мс.