В Днепре, Павлограде и Новомосковске слышали взрывы: оккупанты ударили баллистикой
В Днепре и Павлограде вечером 4 сентября прогремели мощные взрывы. До этого по всей Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу.
Были предупреждения о возможном применении баллистики врагом. 24 Канал призывает днепрян оставаться в укрытиях гражданской защиты, чтобы уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о взрывах в Днепре
Воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала в 18:25. Тогда Воздушные силы предупреждали о возможных пусках врагом баллистики.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления,
– писали военные.
Уже в 18:31 Воздушные силы призвали жителей Днепра направляться в укрытие. Около 18:32 в городе услышали взрывы, о чем написали местные СМИ.
Мониторы пишут, что, по предварительным данным, враг мог ударить по городу ракетой типа "Искандер-М". Журналисты Суспильного в 18:35 написали, что взрывы также слышали и в Павлограде.
Через минуту Воздушные силы призвали жителей Кривого Рога также идти в укрытие.
По состоянию на 18:53 воздушную тревогу в Днепропетровской области отменили. В то же время через две минуты взрывы также прозвучали и в Новомосковске, о чем написал глава Днепропетровской ОВА.
"Громко в Новомосковске. Детали позже. Информационная тишина", – отметил Сергей Лысак.
В 19:02 в Днепропетровской области снова прозвучала воздушная тревога из-за баллистики. Воздушные силы снова призвали днепрян спуститься в укрытие.
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