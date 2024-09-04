В Днепре, Павлограде и Новомосковске слышали взрывы: оккупанты ударили баллистикой

В Днепре и Павлограде вечером 4 сентября прогремели мощные взрывы. До этого по всей Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу.

Были предупреждения о возможном применении баллистики врагом. 24 Канал призывает днепрян оставаться в укрытиях гражданской защиты, чтобы уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме В Днепре прогремели взрывы

Что известно о взрывах в Днепре

Воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала в 18:25. Тогда Воздушные силы предупреждали о возможных пусках врагом баллистики.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления,

– писали военные.

Уже в 18:31 Воздушные силы призвали жителей Днепра направляться в укрытие. Около 18:32 в городе услышали взрывы, о чем написали местные СМИ.

Мониторы пишут, что, по предварительным данным, враг мог ударить по городу ракетой типа "Искандер-М". Журналисты Суспильного в 18:35 написали, что взрывы также слышали и в Павлограде.

Через минуту Воздушные силы призвали жителей Кривого Рога также идти в укрытие.

По состоянию на 18:53 воздушную тревогу в Днепропетровской области отменили. В то же время через две минуты взрывы также прозвучали и в Новомосковске, о чем написал глава Днепропетровской ОВА.

"Громко в Новомосковске. Детали позже. Информационная тишина", – отметил Сергей Лысак.

В 19:02 в Днепропетровской области снова прозвучала воздушная тревога из-за баллистики. Воздушные силы снова призвали днепрян спуститься в укрытие.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.