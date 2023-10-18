В Днепре слышали взрыв: Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности
Утром 18 октября в Днепре слышали звуки взрыва. На территории области воздушная тревога.
Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 09:44. Почти сразу прогремел взрыв. Что известно, рассказывает 24 Канал.
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В Днепре прогремел взрыв
О взрыве в Днепре сообщили корреспонденты Суспільного. Заметим, что в Воздушных силах предупредили об опасности.
Ракетная опасность для восточных, юго-восточных областей!
– говорилось в сообщении.
Глава Днепропетровского областного совета призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу и находиться в укрытии.
"Заботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких!" – подчеркнул Николай Лукашук.
Кстати, мониторинговые группы писали, что, по предварительной информации, в 09:40 были пуски баллистических ракет "Искандер" с территории временно оккупированного Крыма. Однако официального подтверждения на 10:08 не было.
Добавим, что в 10:02 в Днепропетровской области объявили отбой тревоги.
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Российские террористы ударили по многоэтажке в Запорожье
- Ночью 18 октября российские военные нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Бойцы Путина попали в жилой дом.
- В ГСЧС сообщили, что в результате вражеских обстрелов разрушен подъезд с 5 по 3 этажа.
- Погибли два человека, еще трое – травмированы. Удалось спасти мужчину. Его уже передали медикам. Еще 50 жильцов эвакуировали.
- Владимир Зеленский сообщил, что разрушены восемь квартир. Под завалами могут находиться люди.
- "Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать", – подчеркнул президент.