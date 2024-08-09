В Днепре слышали серию взрывов: там раздается тревога из-за "Шахедов"

В Днепре поздно ночью 9 августа прогремели взрывы. До этого по всей Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Жителей области предупреждали об угрозе российских "Шахедов". 24 Канал призывает днепрян находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрывах в Днепре

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили еще 8 августа в 23:10. Воздушные силы предупреждали об угрозе российских "Шахедов".

Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА!

– писали военные.

Воздушные силы также через около получаса отметили, что БПЛА на границе Запорожской и Донецкой областей движутся в направлении Днепропетровской области северо-западным курсом. Впоследствии стало известно о движении беспилотников в направлении города Днепра.

"Днепр и Павлоград, БПЛА в вашем направлении с востока. Находитесь в укрытиях", – призвали защитники.

Взрывы в самом Днепре прогремели около 00:35 9 августа. О громких звуках писали корреспонденты Суспильного.

"В Днепре слышны звуки взрывов", – отмечали журналисты.

По состоянию на 00:47 воздушная тревога по всей Днепропетровской области продолжается. О последствиях атаки пока что ни в ОВА, ни в городском совете не сообщали.

В 01:20 в Суспильном написали, что в Днепре слышны повторные звуки взрывов.