Взрывы в пригороде Днепра: над областью сбили ракету X-59

Жители Днепра слышали взрывы 19 декабря. 24 Канал расскажет, что известно.

Днем 19 декабря около 15:13 днепряне услышали взрывы. Позаботьтесь о безопасности, находитесь в укрытии, если у вас тревога!

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Что известно о взрывах в Днепре

Воздушные силы предупредили об опасности. Около двух часов дня фиксировали активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении, была угроза применения авиационных средств поражения.

В 15:05 объявили о ракетной опасности для Днепропетровской и Кировоградской областей. Взрывы в Днепре корреспонденты 24 Канала услышали в 15:13.

Мониторинговые каналы написали о ракете Х-59 в направлении Днепра. Через несколько минут появилось сообщение, что все чисто, однако опасность сохраняется до отбоя.

Впоследствии местные телеграм-каналы уточнили, что взрыв был в пригороде Днепра. Вероятно, работала ПВО.

Отбой тревоги в Днепропетровской области объявили в 15:28, в Кировоградской – в 15:20.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук впоследствии написали, что российскую ракету сбили над Днепровским районом области воины Воздушного командования "Восток".

Подробно о ракетах Х-59 можно почитать в нашем материале.