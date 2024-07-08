В Днепре слышали взрывы

Вечером 8 июля в городе Днепр услышали звуки взрывов. Это произошло во время тревоги.

Россия продолжила атаковать Украину после утренней массированной атаки. Например, вечером прозвучали взрывы в Запорожье.

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Что известно об атаке по Днепру 8 июля вечером

О взрывах в Днепре сообщили корреспонденты Суспильного в 23:44. До этого в Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. В ВС объяснили: есть угроза применения авиационных средств поражения.

Тревога охватила преимущественно южные регионы.

В 23:38 Воздушные силы написали, что в сторону Днепра летит ракета. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предположил, что город обстреляли управляемыми авиационными ракетами, которые выпустили с Су-57.

В полночь дали отбой, и пока нет информации о последствиях атаки. Но после полуночи появились новые сообщения об угрозе баллистики.