В Днепре слышны звуки взрывов
Источник:Суспильне
Российская армия продолжает террор украинского населения. Так, в Днепре утром 8 августа были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Добавим, что в области продолжается воздушная тревога.
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Взрывы в ДнепреКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
В Днепре сегодня около полудня раздались звуки взрывов. Отметим, что воздушную тревогу в регионе объявили в 11:52.
Уже через несколько минут появилась информация о взрывах в городе. Собственно, об этом стало известно в 11:56.
В Днепре слышны звуки взрывов,
– сообщили корреспонденты Суспильного.
Добавим, что в 11:51 в Воздушных силах писали о работе ПВО по российскому дрону.
Днепропетровщина – работа ПВО по вражескому БпЛА,
– говорилось в сообщении.