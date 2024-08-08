Российская армия продолжает террор украинского населения. Так, в Днепре утром 8 августа были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Добавим, что в области продолжается воздушная тревога.

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Взрывы в Днепре

оперативные детали вражеской атаки – в

В Днепре сегодня около полудня раздались звуки взрывов. Отметим, что воздушную тревогу в регионе объявили в 11:52.

Уже через несколько минут появилась информация о взрывах в городе. Собственно, об этом стало известно в 11:56.

В Днепре слышны звуки взрывов,

– сообщили корреспонденты Суспильного.

Добавим, что в 11:51 в Воздушных силах писали о работе ПВО по российскому дрону.

Днепропетровщина – работа ПВО по вражескому БпЛА,

– говорилось в сообщении.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.