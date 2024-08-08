Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Додамо, що в області триває повітряна тривога.

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Вибухи в Дніпрі

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

В Дніпрі сьогодні близько опівдня пролунали звуки вибухів. Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні оголосили об 11:52.

Вже через кілька хвилин з'явилася інформація про вибухи у місті. Власне, про це стало відомо о 11:56.

У Дніпрі чутно звуки вибухів,

– повідомили кореспонденти Суспільного.

Додамо, що о 11:51 в Повітряних силах писали про роботу ППО по російському дрону.

Дніпропетровщина – робота ППО по ворожому БпЛА,

– ішлося в повідомленні.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.