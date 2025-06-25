В Днепре слышны звуки взрывов

Поздно вечером в Днепре прогремели взрывы. Пока не до конца ясно, что стало причиной.

24 Канал расскажет, что известно об этом.

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Что известно о взрывах в Днепре 25 июня

О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 23:34. Тревогу в городе объявили около 23-х.

Воздушные силы предупреждали сразу о нескольких угрозах. Во-первых, продолжается атака беспилотниками – россияне запустили "Шахеды". Во-вторых, для Днепропетровщины и Запорожья существует и ракетная опасность.

Днепр, был звук. Предположительно, в результате пролета БПЛА в окрестностях города,

– написали в телеграм-канале Aeris Rimor.

Сейчас официальных данных о возможных попаданиях, повреждениях взрывной волной или других последствиях нет. 24 Канал следит за ситуацией.

Где сейчас тревога в Украине

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