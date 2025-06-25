Що відомо про вибухи в Дніпрі 25 червня

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 23:34. Тривогу в місті оголосили близько 23-ї.

Повітряні сили попереджали одразу про декілька загроз. По-перше, триває атака безпілотниками – росіяни запустили "Шахеди". По-друге, для Дніпропетровщини та Запоріжжя існує і ракетна небезпека.

Дніпро був звук. Ймовірно, внаслідок прольоту БпЛА на околицях міста,

– написали в телеграм-каналі Aeris Rimor.

Наразі офіційних даних про можливі влучання, пошкодження вибуховою хвилею чи інші наслідки немає. 24 Канал стежить за ситуацією.