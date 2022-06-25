В Днепре спасают жизнь двоих детей, пострадавших от обстрелов в Луганской области
Источник:телеграмм Сергея Гайдая
Сергей Гайдай сообщил, что в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей из Малорязанцева. Они пострадали во время обстрелов в Луганской области.
Глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что российские кафиры атакуют Лисичанск с Юга. В частности, известно о пострадавших при обстреле в четверг 23 июня.
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В больнице Днепра спасают жизнь двоих детей из Малорязанцева. Всех трех членов семьи медики госпитализировали в Днепропетровскую детскую областную больницу,
– заявил Гайдай.
По словам главы Луганской ОВА, дети – 2012 и 2016 годов рождения. Пострадавшим оказывается высококвалифицированная помощь.
Детали об обстрелах
Гайдай рассказал, что 24 июня российские кафиры атаковали промзону Северодонецка. Враг пытался зайти в Лисичанск с Юга. Враг хотел блокировать город. Кроме того, по Лисичанску нанесли авиаудар.
Тем временем Северодонецк страдал от артиллерии. Глава Луганской ОВА рассказал, что враг гатив по селам Синецкий и Павлоград, территории Северодонецкого "Азота" и "Стеклопластики". Кроме того, кафиры обстреляли:
- Волчоярку;
- Белогоровку;
- Лоскутовку.
"В районах Метелкиного, Сиротиного и Воронового российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов", – заявил Гайдай.
Он добавил, что в Лисичанске 24 июня обнаружили погибшего в результате вражеских обстрелов.
Захватчики захватили Горную общину
Андрей Бабченко – глава военной администрации Горной общины – заявил, что кафиры зашли в Горную общину в Луганской области. Захватчики уже устанавливают там оккупационный режим.
Тем временем в окрестностях еще происходят незначительные локальные бои.Примите во внимание! Российские захватчики атаковали украинские позиции под границей с Россией. В то же время ВСУ удалось подавить штурм.
Оккупанты обстреляли пожарно-спасательную часть
Российские захватчики обстреляли пожарно-спасательную часть в Константиновке. По данным источников Луганской ОВА, пострадали 4 спасателя. К счастью, погибших в результате обстрела здания не было.
В ГСЧС Украины напомнили, что Женевская конвенция защищает спасателей во время войны.