В Днепре также слышали взрывы

Оккупанты решили запустить в Пасхальную ночь ударные дроны, хотя долго не делали этого. Что известно о взрывах в Днепре – расскажет 24 Канал.

Несколько дней назад в Воздушных силах обратили внимание, что оккупанты изменили тактику. Они перестали запускать "Шахеды", зато больше использовали разведывательные дроны – вероятно, чтобы определить цели для ударных БПЛА.

Смотрите также Россияне запустили "Шахеды" в ночь на Пасху: где летят ударные дроны

Что известно о взрывах в Днепре

О том, что в городе раздаются взрывы, написали сначала местные паблики, а затем и корреспонденты Суспильного. Это произошло около часа ночи.

Атака не стала сюрпризом, ведь мониторинговые паблики предупредили: враг сосредоточился на двух направлениях. Это Харьков и Юг.

Сначала россияне запустили дроны на Харьковщину – их было много, около десяти. В Харькове были взрывы, есть попадания. Игорь Терехов сообщил, что горят частные дома. Журналисты Суспильного сообщили об одном раненом.

Потом большинство дронов полетело на Днепропетровщину. Была информация, что в городе работает ПВО. Россияне запускали несколько волн "Шахедов", о последствиях атаки пока не сообщалось.

В целом тревога не охватила много регионов, она локализуется на Востоке и Юге, не выходя за пределы нескольких регионов. Например, на Николаевщине отбой дали достаточно быстро, и больше ни одна новая область не краснела.