Кілька днів тому в Повітряних силах звернули увагу, що окупанти змінили тактику. Вони перестали запускати "Шахеди", натомість більше використовували розвідувальні дрони – імовірно, щоб визначити цілі для ударних БпЛА.

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Що відомо про вибухи в Дніпрі

Про те, що в місті лунають вибухи, написали спершу місцеві пабліки, а відтак і кореспонденти Суспільного. Це сталося близько першої ночі.

Атака не стала сюрпризом, адже моніторингові пабліки попередили: ворог зосередився на двох напрямках. Це Харків і Південь.

Спершу росіяни запустили дрони на Харківщину – їх було багато, близько десяти. В Харкові були вибухи, є влучання. Ігор Терехов повідомив, що горять приватні будинки. Журналісти Суспільного повідомили про одного пораненого.

Відтак більшість дронів полетіла на Дніпропетровщину. Була інформація, що в місті працює ППО. Росіяни запускали декілька хвиль "Шахедів", про наслідки атаки поки не повідомлялося.

Загалом тривога не охопила багато регіонів, вона локалізується на Сході та Півдні, не виходячи за межі кількох регіонів. Наприклад, на Миколаївщині відбій дали досить швидко, і більше жодна нова область не червоніла.