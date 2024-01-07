Ледяной дождь со снегом: в Днепре троллейбус занесло на льду, много ДТП, транспорт задерживается

Пришедшие в Украину холода принесли с собой и осадки. В Днепре из-за ухудшения погоды произошел транспортный коллапс, подробнее расскажет 24 Канал.

Вечером воскресенья 7 января начали появляться сообщения о пробках в городе. И хотя коммунальщики пытаются преодолевать последствия непогоды, снег обещают и ночью.

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Какая ситуация на дорогах Днепра сейчас

Ледяной дождь превращает авто в сосульки, а дорогу – в каток,

– пишут местные паблики.

Много аварий на Слобожанском проспекте – это одна из главных транспортных артерий на левом берегу Днепра. ДТП есть и на правом берегу, в том числе на проспекте Гагарина.



Троллейбус "дрифтует" в Днепре на льду / Фото "Днепр оперативный"

На Слобожанском проспекте из-за гололедицы буквально развернуло троллейбус и автомобили. Было заблокировано движение по виадуку в направлении центра города.

Троллейбус на Слобожанском проспекте заблокировал движение по виадуку в направлении центра Днепра: смотрите видео

К тому же на этом же проспекте произошло ДТП напротив "Макдональдса". Автомобили были вынуждены разворачиваться по встречной.

Днепряне разворачивают авто по встречной, потому что движение по Слобожанскому проспекту заблокировано из-за ДТП: смотрите видео

Из-за непогоды и ДТП были изменения в движении транспорта

Из-за троллейбуса, который развернуло на скользкой дороге на Слобожанском проспекте, маршруты №3, №7, №17 и №20 курсировали с отклонениями – ездили по улице Столетова. По состоянию на девять вечера троллейбус вытащили, но транспорт маршрутов №3, №7, №17 и №20 поехал в депо после окончания смены.

В связи с переходящим в снег ледяным дождем и увеличением количества ДТП автобусы курсировали с увеличенными интервалами.

Трамваи работали по оперативному расписанию, предупреждали о возможных задержках.

Какая будет погода в Днепре 8 января

На роликах заметно, что снег продолжает падать. В частности засыпает трассу Днепр – Кривой Рог, там густой снегопад.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал, что метель набирает обороты, но на дорогах области работает техника. Она расчищает и обрабатывает дороги.

Все, кого сейчас ненастье застало в пути: будьте бдительны! Завтра же по возможности откажитесь от поездок на собственном авто. Наибольшие осадки ожидаются 8 января,

– предупредил он.

8 января в Днепре синоптики обещают -5...-7 градусов и снег. Пожалуйста, оставайтесь дома, если есть возможность!

Советы для водителей во время непогоды

Если же вам крайне необходимо ехать в непогоду, соблюдайте следующие меры безопасности:

Соблюдайте высокоскоростной режим и безопасную дистанцию.

Двигайтесь с включенными ближним светом фар и противотуманными фонарями.

Предварительно снижайте скорость перед поворотами, перекрестками, светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами.

Не паркуйте автомобиль под деревьями.

Используйте средства пассивной безопасности.

Не мешайте движению спецтранспорта.

На дорогах Украины могут ввести ограничения из-за непогоды

В Минвосстановления предупреждали, что могут перекрыть основные дороги или частично ограничить движение, чтобы расчистить снег.

Где могут быть ограничения на дорогах:

М-05 Киев-Одесса;

М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино;

М-13 Кропивницкий-Платоново;

М-22 Полтава-Александрия;

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь;

Н-11 Днепр-Николаев;

Н-24 Благовещенское-Николаев;

Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.

Впрочем, это не полный перечень. Ограничения могут ввести "и на других основных маршрутах, учитывая ситуацию".

Водителям советуют взять цепи противоскольжения на колеса и дополнительное горючее. Еще стоит иметь термос с горячим чаем или кофе. Водителям крупногабаритного транспорта желательно пользоваться площадками для отстоя, которые находятся вдоль государственных дорог.

В Агентстве восстановления будет работать круглосуточная горячая линия. Обращайтесь с вопросами о состоянии проезда по автомобильным дорогам государственного значения: +38 067 400 60 80. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь по номерам: 101, 102 и 103.