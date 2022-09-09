Улица Степана Бандеры в Днепре будет, – мэр

Днепр продолжает активно отмежевываться от всего русского, в том числе и в названиях улиц. Теперь одна из улиц города будет называться Степана Бандеры.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Он отметил, что говорится об улице, ранее называвшейся Шмидта.

Важно Никаких военных целей, – Филатов рассказал, куда кафиры попали в Днепр.

На ближайшей сессии городского совета будет рассмотрен вопрос о переименовании еще 45 топонимов. Соответствующий проект решения был опубликован на сайте городского совета.

Улица Степана Бандеры в Днепре будет. Так что ждем решения сессии горсовета 21 сентября,

– анонсировал Филатов.

Изменения понравились не всем

Он также добавил, что декоммунизация – это своеобразный тест. Мэр Днепра вспомнил, как вместе с секретарем горсовета Александром Санжарой смеялся: "Кто проявится первым, тот, считай, потенциальный коллаборант". В этом контексте Борис Филатов упомянул об одиозном Максиме Бужанском.

Сам нардеп намекнул, что переименование улицы якобы неуместно, но Филатов ответил ему в стиле наших пограничников на острове Змеиный – послал его за русским кораблем.

В Днепре хотят избавиться от названий улиц, связанных с Россией

Отметим, что переименование улиц Днепра инициировал городской голова Борис Филатов. По его мнению, в Днепре не останется улиц, связанных с россией. Он подчеркнул, что это произойдет даже если Верховная Рада не примет соответствующий закон.

Улицу Московскую мы давно переименовали. Однако у нас остается много других названий, таких как Барнаульская, Сибирская. Сейчас мы формируем список и подбираем альтернативные названия,

– заметил Филатов.

Среди возможных названий для улиц – Херсонская и Чернобаевская. Отмечается, что список будут согласовываться с архитекторами и общественностью.

В мире массово набирает обороты декоммунизация: смотрите видео