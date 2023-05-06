В Днепре во время тревоги раздались взрывы: есть угроза атак "Шахидами"
В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы. В Офисе Президента призвали людей не игнорировать воздушную тревогу.
Сирены в Днепропетровской области прозвучали ориентировочно в 21.08 6 мая. В телеграм-канале monitor написали об активности тактической авиации на Юге, пишет 24 канал.
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Что происходит на Днепропетровщине
Угроза БПЛА, вероятно типа "Шахид" со стороны Азовского моря. Возможно распространение далее по вектору,
– заявили в телеграм-канале monitor.
Там также предупредили, что будет работать ПВО.
Взрывы в Днепре услышали ориентировочно в 21:30, пишет Суспильне. В местных телеграм-каналах пишут, что работала противовоздушная оборона. По состоянию на 21:42 власти официально не комментировали ситуацию на Днепропетровщине.Важно! Воздушная тревога в 21:06 6 мая прозвучала в Запорожской области. В 21:55 – в Донецкой области. Затем – в Херсонской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской областях.
Ориентировочно в 21:27 глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал людей не игнорировать воздушную тревогу, то есть находиться в безопасных местах.
Какая ситуация в небе
По состоянию на 21:48 в телеграм-канале monitor написали, что в отношении стратегической авиации включен радиотрансмиттер и используются частоты, ранее замеченные при боевых миссиях.
Возможен взлет в режиме радиомолчания из аэропорта "Оленья", Мурманская область. Информация будет предоставляться при ее наличии,
– объяснил monitor.
Что касается вражеских дронов, там объяснили, что есть их контролируемое количество на Юго-Востоке. Однако тип пока не подтвердили.
Последняя атака российскими дронами-камикадзе
- Россия в ночь на 6 мая атаковала Украину дронами-камикадзе. По Украине запустили 8 вражеских "Шахидов".
- В Командовании Воздушных Сил Украины рассказали, что Россия запустила беспилотники из Южного направления, то есть с восточного побережья Азовского моря.
- Все запущенные врагом дроны уничтожило наше ПВО. Воздушные силы объяснили, что 5 дронов сбили в небе над Днепропетровской областью, другие – над Донбасом. Подробнее об атаке – читайте здесь.