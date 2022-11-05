В Днепре – масштабный пожар: в сети пишут, что горит электроподстанция

На электроподстанции в Днепре 5 ноября якобы возник масштабный пожар. Сообщается, что в некоторых районах исчез свет.

О пожаре пишут местные телеграм-каналы, однако в ГСЧС пока не подтвердили. 24 канал пытается связаться со спецслужбой, чтобы выяснить детали.

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Что горит в Днепре

Очевидцы сообщают, что пожар разгорелся на энергетическом объекте в районе Диевка. Поэтому исчезла электроэнергия в Диевке и в жилом массиве "Западный".

Причины и обстоятельства пожара – неизвестны. Заметим, что воздушной тревоги не было, хотя люди слышали звуки, похожие на взрывы.

В сети публикуют видео и фото с места происшествия. Над городом видно черный густой дым. Его столб растянулся в нескольких метрах от места пожара.

Отключение света

Из-за атак оккупантов по энергетической инфраструктуре, в регионах временно отключают свет. Перед этим публикуют графики, однако 5 ноября "Укрэнерго" ввело аварийное отключение света на территории Украины. Соответствующие ограничения ввели в 7 областях государства, а также в Киеве.

Где отключили свет:

в Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской областях.

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