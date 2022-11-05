В Днепре – масштабный пожар: в сети пишут, что горит электроподстанция
На электроподстанции в Днепре 5 ноября якобы возник масштабный пожар. Сообщается, что в некоторых районах исчез свет.
О пожаре пишут местные телеграм-каналы, однако в ГСЧС пока не подтвердили. 24 канал пытается связаться со спецслужбой, чтобы выяснить детали.
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Что горит в Днепре
Очевидцы сообщают, что пожар разгорелся на энергетическом объекте в районе Диевка. Поэтому исчезла электроэнергия в Диевке и в жилом массиве "Западный".
Причины и обстоятельства пожара – неизвестны. Заметим, что воздушной тревоги не было, хотя люди слышали звуки, похожие на взрывы.
В сети публикуют видео и фото с места происшествия. Над городом видно черный густой дым. Его столб растянулся в нескольких метрах от места пожара.
Отключение света
Из-за атак оккупантов по энергетической инфраструктуре, в регионах временно отключают свет. Перед этим публикуют графики, однако 5 ноября "Укрэнерго" ввело аварийное отключение света на территории Украины. Соответствующие ограничения ввели в 7 областях государства, а также в Киеве.
Где отключили свет:
- в Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Житомирской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской областях.
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