Про пожежу пишуть місцеві телеграм-канали, однак у ДСНС поки не підтвердили. 24 канал намагається сконтактувати зі спецслужбою, аби з'ясувати деталі.
Читайте також На Кіровоградщині ракети влучили в енергетичний об'єкт: спалахнула пожежа
Що горить у Дніпрі
Очевидці повідомляють, що пожежа спалахнула на енергетичному об'єкті у районі Діївка. Через це зникла електроенергія у Діївці та у житловому масиві "Західний".
Причини та обставини пожежі – невідомі. Зауважимо, що повітряної тривоги не було, хоча люди чули звуки, схожі на вибухи.
У мережі публікують відео та фото з місця події. Над містом видно чорний густий дим. Його стовп розтягнувся за декілька метрів від місця пожежі.
Відключення світла
Через атаки окупантів по енергетичній інфраструктурі, в регіонах тимчасово відключають світло. Перед тим публікують гарфіки, однак 5 листопада "Укренерго" запровадило аварійне відключення світла на території України. Відповідні обмеження ввели у 7 областях держави, а також місті Київ.
Де відключили світло:
- у Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Житомирській,
- Сумській,
- Харківській,
- Полтавській області.
Може зацікавити – останні обстріли окупантів, куди влучили: відео