Про пожежу пишуть місцеві телеграм-канали, однак у ДСНС поки не підтвердили. 24 канал намагається сконтактувати зі спецслужбою, аби з'ясувати деталі.

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Що горить у Дніпрі

Очевидці повідомляють, що пожежа спалахнула на енергетичному об'єкті у районі Діївка. Через це зникла електроенергія у Діївці та у житловому масиві "Західний".

Причини та обставини пожежі – невідомі. Зауважимо, що повітряної тривоги не було, хоча люди чули звуки, схожі на вибухи.

У мережі публікують відео та фото з місця події. Над містом видно чорний густий дим. Його стовп розтягнувся за декілька метрів від місця пожежі.

Відключення світла

Через атаки окупантів по енергетичній інфраструктурі, в регіонах тимчасово відключають світло. Перед тим публікують гарфіки, однак 5 листопада "Укренерго" запровадило аварійне відключення світла на території України. Відповідні обмеження ввели у 7 областях держави, а також місті Київ.

Де відключили світло:

у Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській області.

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