В Днепре – взрывы, сработало ПВО: в сети пишут, что вернулись "Шахиды"

В Днепре вечером 6 декабря слышали взрывы. Есть информация, что была новая атака "Шахидами".

О взрывах журналистам сообщили около 22:00. В Днепре и области была объявлена воздушная тревога.

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"Шахиды" вернулись

Впоследствии в сети появилась информация, что с Юга летят вражеские дроны в направлении Днепропетровской и Полтавской областей. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил атаку кафиров, а также намекнул, что "Шахиды" действительно вернулись.

Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники. Их ночные "байкеры" будут припаркованы,

– написал Лукашук.

В воздушном командовании "Восход" отметили, что работает ПВО, передает телеграмм-канал "Оперативный ВСУ".

Россия делала паузу в применении "Шахидов"

Спикер командования ВСУ Юрий Игнат 6 декабря отметил, что Россия перестала применять "Шахиды". Оккупанты имели 1 750 иранских дронов, но более 400 – использовали, около 300 – уничтожили ВСУ с 13 сентября.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что "Шахиды" уже не представляют такого риска , который они составляли, например, в октябре. Украина учится бороться с новыми видами оружия.

Впрочем, новая атака может свидетельствовать, что оккупанты могли получить новую партию "Шахидов".